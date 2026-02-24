南日本銀行 [福証] が2月24日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の18億円→26億円(前期は27.4億円)に44.4％上方修正し、減益率が34.5％減→5.4％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.9億円→11.9億円(前年同期は7.3億円)に3.0倍増額し、一転して61.9％増益計算になる。