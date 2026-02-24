24日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数808、値下がり銘柄数657と、値上がりが優勢だった。 個別では日本山村硝子、ＴＢグループ、指月電機製作所、東京衡機、タカノなど7銘柄がストップ高。大豊工業、太洋テクノレックスは一時ストップ高と値を飛ばした。キャンディル、第一カッター興業、大本組、第一建設工業、日本ドライケミカルなど129銘柄は昨年来高値を更新。ＡＳＩＡＮＳＴＡＲ、光