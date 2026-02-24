リンクをコピーする

24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ142748-8.0 55210 ２. 野村日経平均 18688 9.7 59540 ３. 純銀信託 1848696.0 40370 ４. 日経Ｄインバ 18009 1.34398