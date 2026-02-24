24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比1.8％増の3410億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.9％減の2201億円だった。 個別では半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ 、ＮＥＸＴ食品 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本成長株アクティブ 、ＯｎｅＥＴＦ日本国債１７ʌ