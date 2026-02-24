花粉の飛散が始まり、花粉症の人にとってはつらい季節・・・今年の花粉は例年よりやや多く、去年の1.4倍程度と予想されています。春の旅行で花粉から一時“避難”してみませんか？【写真を見る】花粉が避けられる“避粉地”とは？北海道・沖縄以外に「草津温泉」も【ひるおび】花粉が避けられる？“避粉地”に注目！・スギ・ヒノキがない3月は気候が穏やかで、4月になれば海に入ることもできます。【群馬県・草津町】・スギ・ヒノ