回転寿司大手の「はま寿司」が来月3日から、午後10時以降の深夜料金を導入すると発表しました。人件費などのコスト上昇に対応し、商品の品質を維持するためとしています。深夜料金の対象となるのは、午後10時から閉店30分前までに店内で受付を済ませた客で、この時間帯に注文した商品には一律で7%を加算します。導入の背景について「はま寿司」は、「深夜帯における人件費などの運営コストの上昇に対応するため」と説明しています