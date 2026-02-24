秋元康氏総合プロデュースの女性アイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが２３日、東京ＴＦＴホールで「デジタルブロマイド」個別握手会を開催。昨年１０月発売の２ｎｄミニアルバム以来、最新作となる８ｔｈデジタルシングル（タイトル未定）を４月１５日に配信すると発表した。イベント終盤、ＣＯＣＯが「今日来てくださった皆さんになんと！なんと！重大発表〜！４月１５日に…８枚目デジタルシングル配信し