現地時間2月22日にロンドンで開催された英国アカデミー賞授賞式で、クマのパディントンが“クマとして史上初めて“プレゼンターを務め、「最高にキュートなプレゼンター」などと盛り上がっている。【写真】英国アカデミー賞に登場したパディントンキュートにプレゼンターを務める様子キッズ＆ファミリー向け映画賞のプレゼンターを務めたパディントンは、トレードマークの赤いハットと青いダッフルコート姿でステージに登場