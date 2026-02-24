近畿日本鉄道株式会社（近鉄）はこのほど、みえ応援ポケモン「ミジュマル」の装飾を施したラッピング列車「ミジュマルライナー」の運行開始１周年を記念して、今月２７日から「ミジュマルライナー運行開始１周年キャンペーン」を三重県と合同で実施すると発表した。同キャンペーンでは、三重県の誕生から１５０年を迎える４月１８日（土）に、小学生を対象とした「キッズ車掌体験」を開催するほか、ミジュマルライナーに関する