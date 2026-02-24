乃木坂46＜真夏の全国ツアー2026＞の開催が発表になった。これは＜5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞のライブ会場で発表になったもので、福井公演を皮切りに神奈川・北海道・広島・大阪・宮城・福岡、そしてファイナル公演の東京と全国8都市18公演を開催する。5期生の井上和は「18公演ということで、過去最大のツアーとなります！夏の思い出一緒に作りましょう！」と意気込みを述べた。乃木坂46は4月8日に41stシングル「最