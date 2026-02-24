巨人は２４日、４選手の応援歌が新たに完成したと発表した。巨人の応援団が日本ハムからＦＡ加入した松本、来日２年目のキャベッジ、昨季途中に加入したリチャード、高卒８年目の横川の４人の応援歌を制作。名前の「剛」の文字が歌詞に入る松本の応援歌について応援団は「少年時代の憧れであったジャイアンツで熱く剛くプレーしてほしいという思いを込めました。後半に向かって速さと勢いが増していくメロディがポイントです」