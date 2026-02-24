モデルの小屋春菜(30)が24日までに自身のインスタグラムを更新。第3子の出産を報告した。 【写真】美男美女の両親のどちら似?早くも「しゅっとしたべっぴんさん」の声 「先日、無事に第三子となる女の子を出産致しました母子共に元気で今は退院して新生活がスタート小さな手も足も泣き声も、もう可愛くて可愛くて仕方ない」とつづり、生まれたばかりの赤ちゃんの写真を公開した。 また、夫でサッカー元日