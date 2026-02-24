06年トリノ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ（HP）日本代表でタレント・成田童夢（40）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した日本人アスリートが、エコノミークラスで帰国した件について私見を展開した。成田は22日にXで「『国の英雄』が心身ともに疲弊した状態で相応の待遇を受けられない。本当にこのままでいいのでしょうか？この現状を変えていくべきではないのでしょうか