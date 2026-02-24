お笑いコンビ、フットボールアワー岩尾望（50）が23日放送されたテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。テレビの一部ネタ番組の”過剰すぎるコンプラチェック”に対し怒りを爆発させた。岩尾は、ネタ番組に対する本音を吐露。「ネタ番組の事前のコンプラチェックで、あれもダメこれもダメと言われ過ぎて、テレビでネタ番組を見る時に他人のネタのあら探しをしてしまっている自分がいる」というテロップが表示された後、