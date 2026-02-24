俳優の兵頭功海が『2026.4-2027.3 カレンダー』発売記念イベントを2月22日にHMV&BOOKS SHIBUYAにて開催。マスコミ向けの囲み取材にも登場した。 【写真】「200点！」笑顔で応える兵頭功海 今回のカレンダーは「非日常なルック」をテーマに制作。お気に入りの写真には1月から12月までのカットで着用した全ての衣装を重ね着した写真と、銀髪のウイッグを被り別人に変身したカットの2枚をセレクトした。