北海道アクセスネットワークは、洞爺湖温泉行き直行バスを3月13日から15日まで運行する。同期間中に札幌の大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で開催される、人気アイドルグループ、嵐のコンサート開催に伴い、市内の宿泊施設が予約困難な状況になることが予想されることから設定する。乗車地はレスクルさっぽろ営業所で、大和ハウスプレミストドームからは徒歩15分。3月13日と14日は午後10時に出発し、翌日深夜0時ごろに洞