令和８年２月２４日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北・東・西日本の気温は、向こう１０日間程度は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、向こう１週間程度はかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並の日が多いでしょう。沖縄・奄美の気温は、向こう１０日間程度は高い日が多いでしょう。その後は平年並でしょう。 ・最近１週間の実況