四国最南端の岬「足摺岬」に、恋愛成就のパワースポットがある。「白山洞門」（はくさんどうもん）という場所で、特に、洞門が「ハート型」に見えることから、女性に人気なのだという。白山洞門は、足摺岬にある海蝕によってできた洞窟や洞門の1つで、最も大きい。高さ約16メートル、幅も約17メートルある。花崗岩の洞門では日本最大規模とのこと。なお、洞門の周りにある花崗岩は持ち帰り不可なので注意。その白山洞門まで近づく