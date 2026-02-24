レアル・ソシエダに所属する右SB（サイドバック）アルバロ・オドリオソラが、大ケガからの復活を誓った。昨年9月に、「僕は地獄にいた」と度重なるケガや背番号剥奪の苦悩を乗り越え、復活を告げるゴールを決めたオドリオソラに今、またしても試練が訪れている。ラ・リーガ通算100試合目のメモリアルマッチとなった、21日の第25節オビエド戦において、途中出場後のファーストプレーで負傷交代を余儀なくされると、翌22日に左