フランクフルトの日本代表MFが自身の起用法に困惑している。現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節で、フランクフルトは伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンと敵地で対戦。２−３で敗れた。この一戦に堂安は４−３−３のインサイドハーフで先発。終始劣勢の展開のなか、見せ場をほとんど作れず、60分に途中交代となった。 昨年の夏にフライブルクからフランクフルトに加入した堂安は、今年１月に解任され