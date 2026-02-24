トッテナム・ホットスパーは宿敵とのノースロンドン・ダービーに1−4で大敗した。プレミアリーグ第27節が現地時間22日に行われ、トッテナム・ホットスパーはアーセナルをホームに迎えた。32分にエベレチ・エゼに先制点を献上すると、直後にランダル・コロ・ムアニが同点ゴールを叩き込むも、後半に入ってエゼとヴィクトル・ギェケレシュにネットを揺らされ1−4で敗戦。イゴール・トゥドール監督の初陣を白星で飾ることはできな