ミランのMFルベン・ロフタス＝チークは、現地２月22日のセリエＡ第26節・パルマ戦で、相手GKと交錯して顔面を強打。そのまま起き上がれず、ピッチで治療を受けて最終的には首にコルセットを巻き、担架に乗せられてピッチを後にした。英紙『Daily Mail』によると、病院に搬送された30歳のイングランド代表MFは顎を骨折する重傷だという。歯も数本折れており、今後は療養に専念する。状態が心配されるなか、ロフタス＝チークは