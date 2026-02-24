2つの数字の間に隠された関係性を見抜けるかがカギの「脳トレ算数クイズ」！一見すると気が遠くなるような計算ですが、中学生で習うあの公式を使えばあっという間です。問題：10008 × 9992 = □次の計算の答えを考えてみましょう。10008 × 9992 = □ヒント： 10000を基準に考えてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：99,999,936正解は「99,999,936」でした。▼解説この問題も、和と差の積の公式(a+b)(a-b) = a² - b²