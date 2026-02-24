【ニューヨーク＝木瀬武】トランプ米政権は２４日午前０時１分（日本時間午後２時１分）、米連邦最高裁判所が違法と判断した「相互関税」などに代わる新たな関税を発動した。通商法１２２条に基づき、日本を含む全ての国・地域に税率１０％の関税を１５０日間適用する。一方、違法と判断された国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などの措置は終了した。トランプ大統領は新たに発動した関税の税率を１５％に引