本を読む大学生＝東京都内全国大学生協連は24日、昨年秋に実施した第61回学生生活実態調査の結果を発表した。1カ月の書籍費の平均が、統計を開始した1960年代以降で初めて千円を下回るなど、学業や娯楽に関わる支出の減少が顕著となった。書籍費は自宅生が970円、下宿生が990円で、2024年の1450円、1500円から大きく下落。月平均の食費は下宿生で約3700円増加しており、物価高の中、書籍費や教養娯楽費を抑えることで生活をや