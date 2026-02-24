韓国コスメブランド「ティルティル」は、23年にファンデーション「マスクフィット・レッドクッション」で世界的な注目を集めた/Courtesy TirTir（CNN）最近ではブラックピンクやBTSなど、どのK-POPコンサートでも楽曲の大半が韓国語であるにもかかわらず、世界中から集まった多様なファンが一緒に歌う光景を目のあたりにする。これは、「韓流」とも呼ばれる韓国カルチャーを世界的に広めることで経済の多角化と再生を図ろうとする