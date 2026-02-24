NewJeansを成功に導いた“仕掛け人”が、次の一手に踏み出した。ミン・ヒジンが、新たなボーイズグループのオーディション開催を発表した。【画像】ミン・ヒジン、ついに再始動2月24日、ミン・ヒジンが設立した独立レーベル「ooak records」は、公式サイトを通じてオーディションの実施を告知した。今回のオーディションは、2008年から2013年生まれの男性を対象としている。国籍や居住地を問わず、誰でも応募可能だ。ooak records