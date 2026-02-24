ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組が２４日に帰国した。りくりゅうペアの今後のＣＭ争奪戦の行方について、ぐろ〜かるＣＭ研究所の鷹野義昭氏が占った。現在のりくりゅうペアの知名度だと、２人で１本４０００万円ほどが相場といわれるが、鷹野さんは「新規ＣＭだと、２人合わせて１５００〜２５００万円ほどになるのではないでしょうか」と予測した。前段階