３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する、侍ジャパンの中心として期待されるドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日、羽田空港着のチャーター機で帰国した。ＷＢＣ連覇を目指し、チームには早ければ２６日に名古屋で合流する。２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールでのドジャースキャンプを打ち上げた大谷。帰国前最後の練習は二刀流調整で締めた。まずは投手として、今キャンプ