ヤクルト・青柳晃洋投手が「左ハムストリングスの張り」のため、２４日の全体練習から外れた。青柳は２３日のオープン戦・広島戦（浦添）に登板し、３回を投げて１失点。昨季はシーズン途中からヤクルトに加入したとあって、１軍の浦添キャンプに参加するのは初めて。第１クールは連日ブルペン入りするなど精力的に練習。２３日の試合後は「順調に来ています」と話していた。