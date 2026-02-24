４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏がイベントでのオフショットを公開した。佐々木は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「ソロコン上映会ありがとうございました」とつづると、黒のシアーワンピースに大きなリボンがついたジャケットを羽織った姿で、お団子ハーフアップやポニーテールなど様々なヘアスタイルを披露した。この投稿にファンからは「会場で髪型変えてるの全部可愛すぎる〜〜」