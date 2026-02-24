日本ビールは２４日、ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ男子ラージヒルで銀、同ノーマルヒルで銅、混合団体で銅メダルを獲得した所属社員の二階堂蓮に報奨金１５００万円を授与した。札幌市内で贈呈式が行われた。１９７９年創業の同社は海外ビールの輸入販売が主力事業で、欧州やアジア各国からビールを輸入している。従業員は約３０人ながら、近年は自社製品の開発にも力を入れている。２４年には機能性表示食品「インフ