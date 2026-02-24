4305P ハーマンインターナショナルは、JBLのネットワーク再生対応アクティブスピーカー「4305P」、「4329P」、さらにネットワークプレーヤー「MP350 Classic」の新ファームウェアにおいて、Qobuz Connectに対応。さらに、Spotify Connectによるロスレス再生にも対応した。 4329P ネットワークプレーヤー「MP350 Classic」 対応ファー