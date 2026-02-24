インタビューに答える日本製鉄の岩井尚彦CFO日本製鉄の岩井尚彦最高財務責任者（CFO）（61）は共同通信の取材に対し、2027年3月期の連結純損益が黒字に転換するとの見通しを明らかにした。26年3月期の一時的な損失がなくなるほか、国内でコスト削減を図り、海外事業の収益を拡大させると説明。25年6月に買収した米USスチールの利益貢献も「当然見込める」と述べた。岩井氏は27年3月期の黒字水準を示さなかった。26年3月期の純