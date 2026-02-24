にし阿波リレーマラソンが、2月21日に東みよし町で開かれ、県内外から参加したランナーがタスキリレーを繰り広げました。リレーマラソンは、2人以上でチームを組み、交代しながら走る駅伝のようなスポーツです。2026年は67チーム、約560人が参加。42.195キロを走るフルの部と、ハーフの部が行われました。参加者は、職場の仲間や家族連れ、友人同士などでチームを組み、1周