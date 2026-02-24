ドイツ2部マクデブルクから浦和に加入したFWオナイウ阿道（30）が24日、さいたま市内でのチーム練習に合流した。欧州シーズン中に移籍したこともあり、ゲーム形式を含めた全メニューを消化。9年ぶりの古巣復帰で、Jクラブでは横浜Mに所属した2021年以来5年ぶりのプレーとなる練習後には入団会見に臨み「ボックス内で自分の仕事をして、得点だったり、アシストだったり、数字の部分にこだわりながらやりたい」と意気込みを語った