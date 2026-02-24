元AKB48で、タレントの西野未姫さん（26）が24日までにインスタグラムを更新。夫である、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さん（58）の誕生日に贈ったという手作りケーキを披露し、話題となっている。【写真】西野未姫さん、山本圭壱さん夫妻、幸せいっぱいの親子3ショット西野さんは、「けー58歳お誕生日おめでとうとにかく健康第一で！！それだけが願いです！！！！」とメッセージを贈り、2月23日に58歳の誕生日を迎えた