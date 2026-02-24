GR PARTSがもたらす新たな魅力コンパクトなボディサイズで扱いやすく、それでいて室内は広々としているクルマは、日々の生活を支える頼もしい存在です。買い物や送迎、ちょっとした遠出まで幅広くこなせるモデルは、家族構成や年齢を問わず選ばれています。【画像】超カッコイイ！ これが“GR仕様”のトヨタ斬新「ルーミー」です！画像を見る（30枚以上）そうした条件を満たす1台として知られているのが、トヨタのコンパクト