福岡県警門司署は24日、北九州市門司区大里東1丁目付近で23日午後8時30分ごろ、通行中の女子中学生が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は年齢不明、身長170くらいの小太り。黒色長袖トレーナー、黒色長ズボン、白色マスク着用。