来週、中国で行われる米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」。24日、リザーブ（待機選手）1番手だった渋野日向子が繰り上がり、出場者リストに名を連ねた。渋野にとって今季初戦となる。【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子渋野は昨季ポイントランキング104位でシード権を喪失。Qシリーズ（最終予選会）を24位で突破し、出場資格は維持したものの、優先順位は高くない。中国大会も長らくリザーブとして待機していたが、繰り上がり