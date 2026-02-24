元Berryz工房の夏焼雅（33）が24日、アップフロントクリエイトを4月30日で退社すると発表した。同社サイトで報告された。【写真】鈴木愛理＆“ももち”とユニットを組んでいた夏焼雅アップフロントクリエイトは「この度、4月30日をもって弊社と夏焼雅との専属マネージメント契約を終了いたしますことをご報告させていただきます。新たな一歩を踏み出したいという本人の意向を受け、弊社との専属マネージメント契約を終了するこ