テレビ朝日が２４日、都内の同社で定例社長会見を行い、西新社長らが出席した。同局放送の人気のシリーズ「科捜研の女」が１月に「ファイナル」を迎えたことに言及。西社長は「２６年、通算３００回でテレビ史に残る作品になった。主演の沢口（靖子）さんは、唯一無二の主人公をつくっていただいた。最終回を迎えたということで作品が一つの完成形として役割を全うした」と語った。同作は１９９９年１０月の放送開始以来、現