ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアでの解説が話題となった高橋成美さんが２４日、関西テレビ「とれたてっ！」に生出演。解説として数々の名言を残したが、イタリア滞在中は日本での反響をまったく把握していなかったことを打ち明けた。木原龍一・三浦璃来ペア、坂本花織らの帰国速報に触れて、高橋さんは「（日本での盛り上がりは選手たちに）伝わり切ってないですね。ＳＮＳとか見てて、トレンドとか見ようと思っ