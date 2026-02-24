タレントの最上もがが２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。エビの尻尾に関する情報に衝撃を受けたことを明かした。最上は「きのう、娘と近所の子たち（小学生３人と５歳）と遊んでたついでに一緒にファミレスで夕飯食べたんだけど、お子様ランチについてたエビフライの尻尾を食べるかどうかの話をしてたら、『Ｇの羽と同じ成分なんじゃないの？』て言われて衝撃」と明かした。Ｇ、つまりゴキブリとエビの尻尾の成分が同じ…と