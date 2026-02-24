【モデルプレス＝2026/02/24】2月24日、2027年に放送予定の俳優・松坂桃李が主演を務める大河ドラマ（第66作）「逆賊の幕臣」出演者発表会見が都内にて行われた。新キャストが松坂主演の日曜劇場「御上先生」を視聴していたことを明かした。【写真】日曜劇場「御上先生」ファンのベテラン俳優◆松坂桃李「御上先生」セリフ披露同日、主人公・小栗忠順（松坂）の上司・井伊直弼役として本作への出演が発表された岡部たかし。岡部は