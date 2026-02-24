令和8年度 鹿児島県公立高校入試2026 最終出願倍率（2月24日） 鹿児島県公立高校一般入試の志願倍率が2月24日発表されました。 学力検査の定員は10,425人です。 全日制・定時制を合わせた出願者数は7,986人、全体の出願倍率は0.77倍です。 高校倍率 高い学校では 志願倍率は、高い順に、鹿児島玉龍1.72倍、鹿児島中央1.64倍、鹿児島南（体育）1.50倍、鶴丸1.47倍、甲南1.43倍、となっています。各学区の最新の出願倍率（2026