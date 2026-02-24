備前市役所 岡山県備前市は24日、衆議院選挙の期日前投票で投票用紙を取り違えて交付した管理職の職員2人を懲戒処分としました。 戒告の懲戒処分を受けたのは、管理職の50代の職員2人です。また管理監督者として、60代の職員1人と50代の職員1人が文書による厳重注意を受けました。 備前市によりますと、2人は2026年2月4日午前8時30分過ぎ、備前市立三石公民館期日前投票所で、有権者3人に「小選挙区」と「比例代表」の投