円安優勢、ドル円の買い、株高受けたリスク選好など支え＝オセアニア為替概況 豪ドルドルはもみ合い。朝はドル高を受けて0.7048ドルと0.7050ドル割れを試したが、すぐに反発。その後は円安が優勢となる中で、豪ドル円の買いもあってしっかり。昼前後に0.7073ドルを付けた。午後は少し戻してもみ合いと落ち着いた動きを見せた。 豪ドル円は円安を受けてしっかり。、日経平均の上昇や米株先の堅調な動きも支えとなり、朝の109円0