巨人・泉口友汰内野手が２４日、休日返上で那覇セルラースタジアムを訪れ、自主トレを行った。午後１０時過ぎから約１時間半、室内でフリー打撃などに汗を流した。ブルージェイズの岡本和真内野手が２３日（日本時間２４日）にメッツとのオープン戦でメジャー初アーチ。２年連続で岡本と合同自主トレを行い「師匠」として慕ってきた泉口は「今日は和真さんがホームラン打たれましたし、すごく気分がいい日です」。起床直後に記