タレント・萩本欽一のマネジメント業務を手がけ、東貴博、はしのえみらが所属した芸能事務所「佐藤企画」が、１月いっぱいでタレントマネジメント業務を終了したことが２４日、分かった。同事務所の公式サイトで発表された。同社は「諸般の事情により、２０２６年１月３１日をもちましてタレントマネジメント業務を終了いたしました」と報告。「これまでの長きにわたり、所属タレントを温かく応援してくださったファンの皆様、